"Виплати потрібно скорочувати": у Мережі обурені заявою міністерки соцполітики Жолневич

Міністерка каже, що "зайвими виплатами" Україна формує залежність замість спроможності.
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що для того, щоб Україна була успішною державою через 10 років, сьогодні необхідно не роздувати чинну кількість соціальних виплат, а спонукати людей розвиватися та йти "у вільне плавання".
Про це вона сказала під час Міжнародного форуму сталого розвитку.
Заяви Жолневич
За словами Жолнович, потрібно з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику.
"Нам треба зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато взагалі громадян є в певному сенсі підлітками. І це та філософія, яку ми точно мусимо зламати", - сказала міністерка.
На її думку, проблема полягає у тому, що в міністерстві в результаті брейншторму сформували лозунг "Формуємо спроможності замість залежності". Відтак, багато з тих, хто отримує соціальну допомогу, не хочуть бути спроможними, їх влаштовує той стан, в якому вони знаходяться.
"Це здатність пристосовуватися, ти перебуваєш в зоні комфорту. Навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога. Але стабільна. Я чула таку фразу: "Нічого не принижує гідність так сильно як вчасно виплачена мізерна зарплата". Це не дозволяє людині відірватися, розвиватися, але і утримує її у незрозумілих, складних рамках", - зазначила міністрка.
Вона додала, що багато людей бояться йти у "вільне плавання".
"Я думаю, що дуже небезпечно і ризиковано, коли з усіх екранів різних суспільних груп звучать тези: "А давайте ми ще цим піднімемо", - зазначила вона.
Експерти обурені
У Мережі швидко відреагували на неоднозначну заяву міністерки.
Експерт Тарас Загородній пише, що у нас зʼявилася нова Третьякова.
"В "зоні комфорту" неадекватні міністри та весь уряд живе, для яких війни, здається в Україні не існує. Цікаво перевірити статки цієї пані", - прокоментував ситуацію Загородній.
Віце-президент Червоного Хреста України Павло Розенко також прокоментував ситуацію.
Він висловив своє здивування мовляв, "Хто там в «зоні комфорту»? Особливо після 24 лютого 2022 року?".
"Начувайтесь там. Йдемо до вас", - написав він.
У Мережі дискутують навколо заяви
"Коли здавалося все дно, але з них постукали", - написав один з користувачів.
Попри це, є користувачі, які погоджуються із заявою Жолневич, мовляв, "подивіться як багатодітні алкаші бухають та отримують допомогу".
Також дописувачі припускають, що Жолневич "вкусила" Третякова.
Інший користувач міркує, для чого українці тоді платять податки
Раніше навколо конкурсу краси "Міс Україна" розгорівся чималий скандал після того, як у Мережі викрили зв'язки учасниць з росіянами.