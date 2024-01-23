Виплати призовникам: в яких містах України надають грошову допомогу мобілізованим

В Одесі, Києві, Львові започатковують "заохочувальні" виплати призовникам. Допомогу нададуть з міських бюджетів.

Про це йдеться, зокрема, у повідомленні Одеської міськради.

В Одесі в межах дії Програми мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ та зареєстровані в Одесі, з міського бюджету надаватиметься одноразова грошова допомога у граничному розмірі 20 тисяч гривень. На цей захід в 2024 році в бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень.

“Гроші будуть надаватися мобілізованим з 2024 року. Для цього найближчим часом буде розроблений порядок надання допомоги, який, зокрема, включатиме перелік необхідних документів”, - повідомила директорка Департаменту праці та соцполітики Одеської міської ради Олена Китайська.

За словами, міського голови Одеси Олега Труханова, до Департаменту праці та соцполітики вже надходять подібні заявки, але порядок надання матеріальної допомоги в процесі розробки. Місцева влада прагне "довести процес до автоматизму".

Він зауважив, що у майбутньому мобілізована особа має принести необхідні документи відразу в ТЦК. Після того, як таку особу зарахують до військової частини, то вона автоматично отримає виплати на свій рахунок.

В Києві у грудні 2023 року виділили 50 млн гривень на 2024 рік – на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. А також схвалити фінансування 15-ти міських цільових програм усіх галузей господарства, аби врахувати це в бюджеті Києва на 2024 рік. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час засідання Київради.

Місцеві депутати вирішили, що всі кияни, які мобілізувалися з 1 грудня 2023-го, отримуватимуть зі столичного бюджету одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.

Як повідомив виданню "АрміяInform" депутат Київради, офіцер ЗСУ Вадим Васильчук, 18 січня місцева влада додала до мобілізованих і тих, хто підпише контракт на проходження військової служби. Наразі, додав він, такі виплати в Києві ще не проводять через недосконалість механізму таких виплат.

"Порядок був схвалений ще в грудні, але там були зауваження від ТЦК та СП щодо його виконання. Вони внесли свої пропозиції та правки. Сьогодні (18 січня) вони були проголосовані й завдяки співпраці з ТЦК рішення про виплати має запрацювати", — сказав Васильчук.

У Львові рішення про матеріальну підтримку громадян, які вирішили стати до лав Сил оборони ухвалив виконком міськради 12 січня.

Добровольцям вирішили виплачувати 50 тисяч гривень. На відміну від Києва, таку суму планують надавати не всім, а лише тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та зголоситься підписати контракт з військовими частинами Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Також ТСН.ua повідомляв про виплати переселенцям. Механізм надання допомоги обговорювали ще минулого року, і врешті це призвело до перегляду цього механізму на державному рівні. Стало відомо, що ВПО отримують 2000 грн, а діти або люди з інвалідністю — 3000 гривень. Утім, 2024 року деяким переселенцям скасують виплати.

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