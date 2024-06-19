Виплати родинам загиблих захисників: уряд розширив коло осіб, які мають право на допомогу

У разі смерті військового, грошову допомогу зможуть одержати цивільні дружини та онуки.
Уряд розширив коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зокрема виплати можуть отримати:
- жінки (чоловіки), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
- онуки загиблого (померлого) військового, батьки яких померли;
- діти, що народилися після загибелі (смерті) військовослужбовця;
Також визначене коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто може отримати виплати незалежно від наявності чи відсутності такого особистого розпорядження загиблого.
У разі, якщо одна з осіб відмовляється від своєї частки допомоги, гроші розподілять серед інших членів родини, які мають на це право.
Нові правила також забороняють відмовлятися від призначення та отримання грошової допомоги законним представникам:
- малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого військового;
- осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними.
Нагадаємо, сім'я кожного військовослужбовця в Україні, який загинув на війні, може отримати від держави одноразову компенсацію в розмірі 15 мільйонів гривень або грошову допомогу у зв'язку із загибеллю військового в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму. Через складність процедури та бюрократію термін оформлення може становити місяці, а то й роки.
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