Виплати субсидій в Україні 2022 року можуть призупинити: у Мінсоцполітики визначили умови

Виплати субсидій в Україні 2022 року можуть призупинити: у Мінсоцполітики визначили умови

2022 року багато українців можуть залишитися без субсидії та допомоги від держави. В Мінсоцполітики хочуть проводити перевірки виплат. Кого можуть торкнутися зміни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На сайті ФПУ (Федерація профспілок України) опублікований проєкт для обговорення відповідного наказу.

Субсидії в Україні: як хочуть перевіряти отримувачів виплат?

В документі визначається, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повинні вивчити особову справу отримувача субсидії після того, як їм надійдуть відповідні висновки Міністерства фінансів. Якщо будуть знайдені невідповідності в інформації, яка подана в особовій справі, проводитимуть більш повну перевірку, зіставляючи дані, отримані з:

Також читайте Субсидія на комуналку: кого можуть позбавити

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Єдиного реєстру боржників;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інших реєстрів;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Щоб спростувати невідповідність, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення необхідно подати відповідні документи.

Субсидії в Україні: що буде, якщо інформація виявиться недостовірною?

Якщо отримувач субсидії не зможе спростувати невідповідність, отримання виплат буде призупинено, а структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розрахує суму коштів, які потрібно буде повернути.