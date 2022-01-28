Виплати субсидій в Україні 2022 року можуть призупинити: у Мінсоцполітики визначили умови

2022 року багато українців можуть залишитися без субсидії та допомоги від держави. В Мінсоцполітики хочуть проводити перевірки виплат. Кого можуть торкнутися зміни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
На сайті ФПУ (Федерація профспілок України) опублікований проєкт для обговорення відповідного наказу.
Субсидії в Україні: як хочуть перевіряти отримувачів виплат?
В документі визначається, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення повинні вивчити особову справу отримувача субсидії після того, як їм надійдуть відповідні висновки Міністерства фінансів. Якщо будуть знайдені невідповідності в інформації, яка подана в особовій справі, проводитимуть більш повну перевірку, зіставляючи дані, отримані з:
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
- Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
- Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- Єдиного реєстру боржників;
- Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інших реєстрів;
- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Щоб спростувати невідповідність, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення необхідно подати відповідні документи.
Субсидії в Україні: що буде, якщо інформація виявиться недостовірною?
Якщо отримувач субсидії не зможе спростувати невідповідність, отримання виплат буде призупинено, а структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розрахує суму коштів, які потрібно буде повернути.