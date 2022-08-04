Виплати українським військовим у липні зростуть і становитимуть половину річного бюджету Міноборони

За липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн.

Ця сума становить половину загального держбюджету для Міноборони на 2022 рік.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малярпід час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"За липень у порівнянні з червнем ми очікуємо зростання загального об’єму виплат — десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд грн", - сказала Маляр.

За її словами, минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд грн. Тепер лише за місяць на грошове забезпечення спрямовується 63 млрд — в червні, та 70 млрд грн - в липні.

Маляр наголосила, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, попри всі проблеми в економіці, які спричинені повномасштабною війною Росії в Україні. Проте всього менш як 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

"Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, що не було збоїв по жодному напрямку. І станом на сьогодні, з технічних причин затрималося менш як 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, близько 150 тисяч вимушених переселенців досі не отримали обіцяні державою виплати. Мінсоцполітики обіцяє, що незалежно від часу затримки і проблеми виплати отримають усі й за весь час.

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