Виплати від ООН: хто з українців отримає по 10,8 тис. грн та як подати заявку

Заявники можуть отримати виплати по 3 600 грн на кожного члена сім'ї протягом 3 місяців. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Внутрішні переселенці та постраждалі від війни можуть подати заявку на грошову підтримку від ООН у розмірі 10 800 гривень.

Про це пише Місоцполітики з посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Отримати допомогу можуть люди з числа переселенців, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Йдется про:

осіб, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька; та мають вразливості з Переліку нижче;

людей, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Перелік родин з числа постраждалих від війни, хто має право на допомогу

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім'ї літніх людей старше 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які потрібні документи:

1. Документ, що посвідчує особу.

2. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

3. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

4. Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

5. Номер банківської картки для виплати допомоги.

6. Особистий номер телефону.

Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини. Для маломобільних людей можлива реєстрація за оригіналами документів при наданні документів, що підтверджують їхній стан.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Раніше в ООН заявили, що 40 відсотків населення України цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги.

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