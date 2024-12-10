Виплати за знищену техніку через застосунок "Армія+": в Міноборони анонсували новий сервіс

Виплату за знищену техніку ворога можна буде отримати протягом 72 годин після погодження рапорту через "Армія+".

Незабаром військовослужбовці зможуть подавати електронні рапорти для отримання винагороди за знищену техніку через додаток "Армія+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Завдяки "Армія+" кожен військовослужбовець зможе швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ССО повідомили про технічні проблеми у застосунку "Армія+".

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