Виплати військовим 2023 року: чи можуть позбавити винагороди тих, кого відправили на ротацію

У лютому 2023 року змінився порядок виплат військовослужбовцям Сил оборони України та МВС. Чи можуть змінити виплати військовим, яких відправили на ротацію — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Від 1 лютого 2023 року, згідно з новим порядком виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, виплати напряму залежать від того, в якому саме районі перебуває військовослужбовець, яка в нього специфіка і складність бойових або спеціальних завдань.

При цьому розмір додаткових виплат військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінився.

За словами начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Міністерства оборони України полковника Олега Рогаля, який дав інтерв'ю АрміяInform, якщо підрозділ, який раніше перебував на передовій, але потім був переведений поза межі району ведення бойових дій, може все ж залишатися в складі угруповань Сил оборони або в резерві Головнокомандувача.

Тому військовослужбовці, що входять у цей підрозділ, можуть виконувати спеціальні або бойові завдання.

Якщо такі завдлання виконуються, то, навіть перебуваючи поза межами ведення бойових дій, військовослужбовці даного підрозділу, який вивели з передової, матимуть право на отримання додаткової винагороди, що становить 30 тисяч гривень на місяць.

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