Виплати військовим по-новому: нардепка пояснила, скільки отримуватимуть захисники "поза штатом"

Рада ухвалила закон, який врегульовує виплати українським військовим. Так, новий закон збільшує виплати пораненим захисникам від мізерних 700 гривень на місяць до 20100 гривень.

Про це в ефірі телемарафону розповіла народна депутатка, очільниця Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили", - заявила нардепка.

Радіна пояснила, які саме зміни у виплатах для поранених військових, передбачає ухвалений парламентом закон.

"Поранені військові, які військово-лікарською комісією (ВЛК) визнані тимчасово непридатними, з переоглядом через 6 або 12 місяців і які, у зв'язку з цим розраховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, вони отримуватимуть виплати у 20100 гривень на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років. В середньому, це буде десь 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні", - пояснила Радіна.

Депутатка також розповіла, якою буде процедура виплат від поранення військового до переогляду на військово-лікарської комісії.

"Коли боєць поранений... коли він є у відпустці для лікування, до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримає по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це нарешті, на рівні закону. Коли військово-лікарська комісія говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або не придатності, буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців. Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих 6 або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або не придатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв'язку з демобілізацією", - пояснила Радіна.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрали всю відому інформацію про виплати військовим за новим законом. Хто отримуватиме 30 тис. і 100 тис. надбавки, яку суму отримуватимуть поранені військові тощо.

Читайте також: