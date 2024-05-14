Виплати військовим за поранення чи інвалідність: на яку грошову компенсацію розраховувати і як отримати

Військовослужбовець, який отримав поранення під час виконання бойового завдання, має можливість отримати кілька виплат.

Військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави, а також низку інших виплат. Йдеться про суми від 100 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень. Такі виплати передбачені постановою Кабміну.

Детальніше — в матеріалі Bahmut.in.ua.

Скільки отримує військовий після поранення

Військовослужбовець, який отримав поранення під час виконання бойового завдання, має можливість отримати кілька виплат:

виплата додаткової винагороди (100 тисяч гривень);

одноразова грошова допомога від держави (індивідуально вираховується);

грошове забезпечення військового (індивідуально вираховується).

Як отримати 100 тисяч гривень за поранення

Військовому, який отримав поранення, передбачена додаткова винагорода у розмірі до 100 000 гривень щомісяця. Вона виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні, навіть якщо особа лікується за кордоном або є у відпустці в разі тяжкого поранення. Зверніть увагу, що це має бути вказано у висновку ВЛК.

У правозахисній організації “Принцип” пояснюють, що обовʼязковою умовою для отримання виплати під час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення є привʼязка вашого поранення до категорії “тяжке”.

Як отримати одноразову грошову допомогу від держави

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у таких випадках:

встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби;

встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

Розмір такої одноразової грошової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності. Загалом він становить від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму при проходженні військової служби.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2 920 гривень, а для:

працездатних осіб — 3 028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.

Тобто військовий, який отримав поранення та втратив працездатність, набувши групу інвалідності, може отримати від 600 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень.

Однак, за умови, що військовий отримав поранення під час виконання обов’язків військової служби та частково втратив працездатність, але йому не встановили групу інвалідності, то його розмір виплат буде рівний 50-кратному чи 70-кратному прожиткового мінімуму (до 200 тисяч гривень).

Грошове забезпечення військового

Грошове забезпечення військовослужбовця є індивідуальним, бо залежить від того, яку посаду він обіймав. Його виплачують за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з:

хворобою;

перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах;

відпусткою для лікування у зв’язку з хворобою (відпустці за станом здоров’я), але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.

Зверніть увагу, якщо лікування військового триває понад чотири місяці, то ви повинні повідомляти про це військову частину або командира та мати висновок ВЛК. Це необхідно робити, аби отримувати виплати.

Якщо особа має тривале лікування, то нарахування грошового забезпечення здійснюється в розмірі грошового забезпечення, яке ви отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.

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