Виплати військовим за поранення чи інвалідність: як отримати грошову компенсацію

Юристка пояснила "важливі речі про гроші", про які варто знати військовослужбовцям.

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошові компенсації після поранення, отриманого на полі бою.

Згідно з законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей" та постановою Кабміну від 25.12.2013 №975, військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть отримати виплату.

Від чого залежить розмір виплати, які документи потрібні для отримання, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що треба знати для отримання допомоги: коментар юриста

Юристка Анастасія Володенкова у блозі на сайті "Українська правда" пояснила "деякі важливі речі про гроші", про які варто знати військовим, що отримали травму на полі бою.

Під час лікування за пораненими зберігається виплата грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди в розмірі 100 000 грн. Але коли поранені перебувають у відпустці за станом здоровʼя (тобто на реабілітації), то грошова винагорода в 100 000 грн передбачена лише для тих, хто отримав тяжке поранення. Цей ступінь поранення має бути закріплений висновком військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії. Водночас для всіх поранених зберігається грошове забезпечення. Під час лікування після поранення (без прив'язки до тяжкого), але обов'язково повʼязаного з захистом Батьківщини, ви отримуватимете і грошове забезпечення, і 100 000 грн. А під час реабілітації 100 000 грн отримують лише ті, в кого поранення визнане тяжким. Виплата відбувається щомісяця на підставі довідки з медичного закладу, де лікується поранений/а. Якщо лікування триватиме понад чотири місяці, треба тримати контакт із безпосереднім командиром та повідомляти військову частину, що лікування триває, – надаючи висновок ВЛК. Це потрібно для продовження нарахування грошового забезпечення. Необхідна умова для додаткової винагороди – безперервне стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я. Якщо раптом виплата винагороди припинилася, ви зможете після проходження ВЛК написати рапорт на командування військової частини з вимогою виплатити винагороду за весь період лікування. Якщо військова частина саботує виплати – це варто оскаржувати до Штабу оперативного командування, якому підпорядковується частина, а також Міноборони чи Департаменту фінансів МОУ. Ще один вид виплат – це матеріальна допомога від військової частини, яка виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, зазвичай наприкінці року. Для її отримання необхідно подати рапорт на безпосереднього командира. Якщо ви отримали поранення минулого року, то в поточному році розмір матеріальної допомоги може бути меншим за розмір вашого місячного грошового забезпечення, згідно з позицією Департаменту кадрової політики. Вона може бути взагалі не передбачена, оскільки не є обов'язковою для виплати щороку. В Міноборони роз'яснюють, що вона виплачується на підставі рапорту військовослужбовця. Тому рекомендуємо подавати рапорт одразу після виписки з лікарні та прибуття до військової частини. Одноразова грошова допомога виплачується лише в разі встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності за рішенням медико-соціальної експертної комісії. Її розміри залежать від групи інвалідності та прожиткового мінімуму. Цього року це такі суми:

1 група інвалідності – 1 073 600 грн

2 група інвалідності – 805 200 грн

3 група інвалідності – 671 000 грн

Якщо бійцю встановлять частку втрати працездатності, то максимальна ОГД цьогоріч у цьому разі становить 187 880 грн.

Що робити, аби її отримати? Військовослужбовець має подати заяву та пакет документів на отримання ОГД через уповноважену особу у військовій частині або самостійно – до Комісії з питань нарахування та виплати одноразової грошової допомоги відповідного силового відомства (того, до якого належить його в/ч).

Якщо військовослужбовець звільнений, то може податися на виплату через ТЦК та СП.

На жаль, точної відповіді на запитання, коли її мають виплатити, немає, бо нарахування виплати законом не врегульовано.

Які документи потрібні для оформлення допомоги

Згідно з законодавством, для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Документи, які необхідно надати:

Направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії.

Паспорт громадянина України та його засвідчену копію.

Якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред'явити військовий квиток та його засвідчену копію, також довідку про проходження військової служби.

Якщо ви офіцер – посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його засвідчену копію і витяг з послужного списку.

Всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров'я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення.

Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії.

Довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок.

В разі участі в АТО (ООС) – довідки військової частини про терміни безпосередньої участі в бойових діях, бойових діях на території інших країн, участі в міжнародних миротворчих операціях (ММО), ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуванні ядерної зброї та їхні засвідчені копії.

Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію.

Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред'явити посвідчення та його засвідчену копію.

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