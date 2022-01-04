Виплатили зарплату і повернули до школи: на Волині невакцинована від COVID вчителька виграла суд

Виплатили зарплату і повернули до школи: на Волині невакцинована від COVID вчителька виграла суд

Суд відмовив лише у задоволені моральної шкоди.

На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька подала до суду на школу через відсторонення і виграла справу.

Про це свідчиь реєстр судових рішень.

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Педагогиня 11 листопада подала до суду позов щодо визнання незаконним та скасування наказу Гішинської гімназії про її відсторонення від роботи через відмову робити щеплення від COVID-19. Крім того, вчителька іноземної мови просила стягнути з управління освіти виконкому Ковельської міськради зарплату за час вимушеного прогулу, а також виплатити 20 тис. грн моральної шкоди.

Суд повністю задовольнив позовні вимоги і постановив відновити попереднє становище позивача. Їй також повинні виплатити зарплату - 23 348 грн. Втім, у задоволені моральної шкоди їй було відмовлено.

За словами вчительки, на роботі у неї вимагали довідку про COVID-щеплення, а потім обмежили її права як працівника щодо повноцінної роботи. У жовтні їй вручили повідомлення про обов'язкову вакцинацію без підпису директора та дати його видання. Вчителька відмовилась підписувати таке повідомлення. Після цього директор вручив наказ про її відсторонення.

Свій позов жінка, зокрема, пояснила тим, що роботодавець не наділений правом примушувати її вакцинуватися. Своєю чергою, керівництво освітнього закладу просило відмовити у задоволенні позову, посилаючись на постанови уряду та накази МОЗ.

Нагадаємо, від 8 листопада 2021 року і Україні можуть відсторонювати від роботи нещеплених від коронавірусу співробітників. Норма стосується представників державної служби, вишів, технікумів, училищ, шкіл і дитсадків. Від 15 листопада такі карантинні правила діють і для депутатів парламенту.

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