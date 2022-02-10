Виплатили зарплату і повернули до школи: на Волині невакцинована від COVID вчителька виграла суд

Виплатили зарплату і повернули до школи: на Волині невакцинована від COVID вчителька виграла суд

Педагогиню відсторонили від роботи 8 листопада 2021-го.

На Волині невакцинована вчителька зарубіжної літератури через суд скасувала наказ про відсторонення від роботи та домоглася виплати компенсації.

Рішення ухвалив Ковельський суд.

Суд постановив скасувати наказ про відсторонення від роботи Світлани Ребрик, а також стягнути на її користь 40,8 тис. грн. До слова, рішення можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначається, що вчительку школи №2 Ковеля від роботи відсторонили 8 листопада 2021-го, бо не подала документів про COVID-вакцинацію. Після цього вона подала до суду.

У позові зазначила, що зіткнулася "грубим порушенням її конституційного права на роботу". За її словами, обов'язковість щеплення для працівників освіти була встановлене 8 листопада, але медичний висновок про наявність протипоказань до COVID-вакцинації їй затвердили лише 9 листопада.

Педагогиня наголосила: під час вручення наказу про відсторонення їй не дали часу для прийняття рішення щодо щеплення або надання медичного висновку про наявність протипоказань. Втім, у навчальному закладі зауважили, що документ підписували на основі наказу МОЗ від 4 жовтня 2021-го.

Як повідомлялося, у Рівному вчителька трапезувала під час онлайн-уроку. Батьки школярів, які були присутніми на уроці, дещо збентежилися поведінкою вчительки. Користувачі Мережі назвали таку поведінку вчителя неприпустимою.

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