Випрати кухонний рушник у мікрохвильовій печі за 3 хвилини: це не лише можливо, але й ефективно

Кухонний рушник забруднюється найбільше, адже постійно використовується у роботі. Ним витирають стіл або посуд, його використовують, щоб підняти гарячу кришку тощо. Як очистити кухонний рушник в мікрохвильовій печі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Не завжди є можливість використати пральну машину для миття кухонного рушника, а порошок дає раду далеко не в кожній ситуації. Однак існує один простий лайфгак, який допоможе повернути цьому важливому предмету його чистоту. Для цього можна використати мікрохвильову піч.

Як відіпрати кухонний рушник за 3 хвилини в мікрохвильовці

Те, що за допомогою мікрохвильової печі можна розігрівати їжу і очищати посуд, знають практично всі. Але цей девайс має ще одну корисну функцію. Що потрібно робити, якщо ви не можете дати раду з застарілими плямами на кухонному рушнику? Все досить просто:

Попередньо замочіть рушник або натріть всі плями мийним засобом. Упакуйте його в пакет для заморожування (підійде і звичайний целофан, якщо іншого немає під рукою). Залишіть відкритим пакет, щоб його не розірвало. Виберіть середню потужність і режим на 1,5 хвилини. Покладіть у мікрохвильову піч кухонний рушник в пакеті. Дочекайтеся закінчення роботи мікрохвильовки. Витягніть за допомогою щипців, щоб не обпектися. Одразу ж після цього прополощіть у проточній воді та висушіть.

Дуже важливими в разі використання мікрохвильової печі для миття кухонного рушника є запобіжні заходи. Наприклад, потрібно уважно вивчити, з якого матеріалу виготовлено рушник. Якщо в його складі понад 70% синтетики, бажано не використовувати мікрохвильову піч, тому що вона може вийти з ладу.

Як відбілити надскладні плями на кухонному рушнику за допомогою мікрохвильової печі

Якщо на кухонному рушнику за час його використання з'явилося дуже багато плям, які важко вивести звичайним способом, можете спробувати такий:

Налийте у доволі глибоку ємність (яку можна поставити у мікрохвильову піч) гарячу воду, додайте засіб для відбілювання (100 г засобу на 1 л води). Покладіть рушник так, щоб вода не повністю його вкривала. Накрийте кришкою, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі. Виставте середню потужність та час 10-15 хвилин. Поставте всередину ємність з рушником і увімкніть.

Під впливом мікрохвиль текстиль прокип'ятиться, а тому навіть найскладніші плями відійдуть. Після процедури не забудьте кілька разів прополоскати рушник.

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