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Виправдання геноциду: у Чехії схвалення війни РФ в Україні може обернутися кримінальною відповідальністю

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Є вже перші випадки затримання.

У Чехії за публічне схвалення війни Росії проти України загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомило посольство України у Чехії.

Публічне схвалення вторгнення РФ в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування геноциду". 

"Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф Кримінального кодексу", - зазначає посольство.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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