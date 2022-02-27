Виправдання геноциду: у Чехії схвалення війни РФ в Україні може обернутися кримінальною відповідальністю

Виправдання геноциду: у Чехії схвалення війни РФ в Україні може обернутися кримінальною відповідальністю

Є вже перші випадки затримання.

У Чехії за публічне схвалення війни Росії проти України загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомило посольство України у Чехії.

Публічне схвалення вторгнення РФ в Україну може класифікуватися як "злочин заперечення, ставлення під сумнів, схвалення і виправдовування геноциду".

"Уже є два перші випадки затриманих, яким інкримунують цей параграф Кримінального кодексу", - зазначає посольство.