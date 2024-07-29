Виправдовували злочини окупантів в Україні: СБУ затримала в різних рагіонах шістьох агітаторів РФ

Підозрюваних затримали в Києві, на Закарпатті та Житомирщині.

Служба безпеки України в трьох регіонах нашої держави затримала проросійських інтернет-агітаторів. Вони, зокрема, поширювали заклики на підтримку повномасштабної війни.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали шістьох російських агітаторів, які є громадянами України. Вони поширювали заклики на підтримку повномасштабної війни та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.

Зокрема, у Києві затримали псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.

Слідчі у ході розслідування встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з Москви до повномасштабного вторгнення РФ.

У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ. Також підозрюваний використовував у книгах “тези” кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

Водночас на Закарпатті викрито переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла Путіна та героїзувала “кадирівців”.

“Ще один фігурант – мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію рф”, - зазначили в СБУ.

А на Житомирщині викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.

Ще один – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України. Інша фігурантка в “Однокласниках” закликала молитися за путіна.

“Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності ворожих поплічників. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями КК України: чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила банду провокаторів на чолі з відомою медійною особою.

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