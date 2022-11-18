Виправдовував агресію Росії: СБУ повідомила про нові підозри скандальному митрополиту на Вінниччині

Очільник однієї з єпархій УПЦ МП готував агітки, в яких закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону України.

Служба безпеки викрила нові факти підривної діяльності очільника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині.

Встановлено, що митрополит Іонафан підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали скандальний митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їхнє роздавання місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантові про підозру за:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше за матеріалами української спецслужби митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

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