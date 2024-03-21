Випробування позаду: ще одна родина з 12-річною дівчинкою повернулася з окупації на Херсонщині

Ще одна родина повернулася з окупації — 12-річна дівчинка з батьками вже вдома.

Ще одну родину з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну територію України.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, за його словами, команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків.

"Справжнє щастя — коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", - зауважив Прокудін.

Загалом від початку 2024 року уже вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.

"Щодня ми боремося за те, щоб наша малеча жила в Україні та почувалася щасливо", - додав голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що ще 10 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Нині це вже понад 260 дітей, врятованих з Росії та окупації командою Save Ukraine.

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