Випускникам шкіл більше не даватимуть медалі: як це пояснили у Раді

У Верховній Раді вирішили відмовитися від виготовлення золотих та срібних медалей для випускників шкіл за кошти бюджету.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України визнав недоцільним фінансування виготовлення золотих та срібних медалей для шкільних випускників з державного бюджету.

Про це повідомила народна депутатка та секретарка освітнього комітету Наталія Піпа.

У коментарі для "УП. Життя" Наталія Піпа пояснила, що держава не зобов'язана фінансувати виготовлення відзнак для випускників шкіл, але протягом багатьох років на це витрачали значні кошти. Хоча нагородження учнів медалями є повноваженням шкіл, ці відзнаки виготовляли за рахунок державного бюджету згідно з наказом Міністерства освіти і науки України.

За словами депутатки, золоті та срібні медалі не надають жодних переваг для вступу до вищих навчальних закладів і виконують лише функцію морального заохочення для учнів та їхніх батьків. Також вона наголосила, що подання на медалі створює додаткову бюрократичну роботу в школах.

Протягом останніх п'яти років держава виготовила понад 66 тисяч золотих і срібних медалей. У 2023 році на закупівлю понад 21 тисячі медалей витратили 1,8 мільйона гривень, а у 2022 році – 1,77 мільйона гривень. За інформацією представників Міністерства освіти та освітнього омбудсмена, у 2024 році планувалося виготовити вдвічі більше медалей, ніж у 2020-му.

При цьому, як зазначила Наталія Піпа, рівень знань українських школярів через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну погіршився, що свідчить про те, що кількість медалей не відображає реальної якості освіти.

Міністерство освіти працюватиме над скасуванням нормативних актів, які зобов'язували державу забезпечувати школи медалями. Очікується, що видатки на це припинять у 2024 році. Однак школи зможуть самостійно вирішувати питання про нагородження учнів, а медалі не будуть єдиним способом відзначення досягнень школярів. Закон України "Про повну загальну середню освіту" передбачає також похвальні листи, грамоти та інші форми заохочення.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету України.

Натомість минулого року у Міносвіти заявиляли, що в Україні можуть скасувати бюджетне навчання для більшості спеціальностей. Мовляв, частину студентів-бюджетників в Україні можуть перевести на грантове фінансування, яке не покриває повної вартості навчання.

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