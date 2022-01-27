Випустив три кулі у 22-річну дівчину: що відомо про стан постраждалих під час стрілянини у Дніпрі

Випустив три кулі у 22-річну дівчину: що відомо про стан постраждалих під час стрілянини у Дніпрі

Зараз троє постраждалих перебувають у важкому стані.

У лікарнях Дніпра перебувають п'ятеро постраждалих під час стрілянини, яку влаштував нацгвардієць Артем Рябчук.

Про їхній стан розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він розповів, що підозрюваний впритул розстріляв 22-річну дівчину - військовослужбовця Нацгвардії.

"Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину військовослужбовець Національної ГвардіїДівчина отримала поранення в коліно в плече та найважче у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину також перебуває у важкому стані.

Життя інших двох поранених доставлених до лікарні Мечникова за оцінками лікарів поза небезпекою. У важкому стані також військовослужбовець НГУ доправлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди у стегно та в плече". - розповів Геращенко.

Він закликав військвослужбовців підтримати поранених і здати кров.

Нагадаємо, що у Дніпрі на території заводу "Південмаш" 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 4 нацгвардійців та одна цивільна жінка, ще 5 отримали поранення.

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