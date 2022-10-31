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"Вирішила не скоювати військовий злочин": Кім повідомив, що одна з ракет РФ після пуску повернулася у "рідну гавань" (відео)

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"Вирішила не скоювати військовий злочин": Кім повідомив, що одна з ракет РФ після пуску повернулася у "рідну гавань" (відео)

Фото: Associated Press

Одна з випущених росіянами по Україні ракет зробила демарш і повернулася "додому".

Одна з російських ракет, якими РФ сьогодні атакувала Україну, передумала летіти у місце призначення і повернулася "восвояси".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Одна з ракет Росії має критичне і логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не вчиняти воєнного злочину, ракета ухвалила рішення повернутися до "рідної гавані", - написав Кім.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 31 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях. Зафіксовані "прильоти" в об'єкти критичної інфраструктури. В деяких населених пунктах зникло електропостачання.

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Перегляди
1507
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