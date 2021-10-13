Вирішила піти з життя напевно: в Одесі дівчина відкрила газ, перерізала собі горло і вени і стрибнула з вікна

Медики намагалися врятувати самогубцю, але вона померла у кареті швидкої.
В Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на 3 поверсі. Перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Одеса INFO.
Подія сталася сьогодні вночі. Жителька багатоповерхівки на вулиці Проїздна, 12 вирішила вже напевно піти з життя, тож намагалася вкоротити собі віку кількома способами. Вона відкрила газ у квартирі, перерізала собі горло і вени, а потім вистрибнула з 3 поверху.
Одеситку на землі виявили очевидці і викликали швидку. Медики намагалися врятувати самогубцю, але вона померла у кареті швидкої.
За словами сусідів, загибла раніше лікувалася у психоневрологічному закладі і вже неодноразово заявляла, що хоче піти з життя.
Нагадаємо, що у Слов'янську Донецької області чоловік скоїв грабіж та укоротив собі віку.