Вирішила піти з життя напевно: в Одесі дівчина відкрила газ, перерізала собі горло і вени і стрибнула з вікна

Вирішила піти з життя напевно: в Одесі дівчина відкрила газ, перерізала собі горло і вени і стрибнула з вікна

Медики намагалися врятувати самогубцю, але вона померла у кареті швидкої.

В Одесі дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з вікна на 3 поверсі. Перед цим вона намагалася отруїтися газом і перерізала собі горло і вени на руках.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі Одеса INFO.

Подія сталася сьогодні вночі. Жителька багатоповерхівки на вулиці Проїздна, 12 вирішила вже напевно піти з життя, тож намагалася вкоротити собі віку кількома способами. Вона відкрила газ у квартирі, перерізала собі горло і вени, а потім вистрибнула з 3 поверху.

Одеситку на землі виявили очевидці і викликали швидку. Медики намагалися врятувати самогубцю, але вона померла у кареті швидкої.

За словами сусідів, загибла раніше лікувалася у психоневрологічному закладі і вже неодноразово заявляла, що хоче піти з життя.

Нагадаємо, що у Слов'янську Донецької області чоловік скоїв грабіж та укоротив собі віку.

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