"Вирішили через поле поїхати": на трасі Одеса-Рені вантажівка з військовими злетіла з траси

"Вирішили через поле поїхати": на трасі Одеса-Рені вантажівка з військовими злетіла з траси

Через негоду занесло вантажівку.

На трасі Одеса-Рені, в селищі Хлібодарському, армійська вантажівка з військовими потрапила в сніговий замет і застрягла.

Про це повідомили у Телеграм-каналі.

"І знову аварія з військовими...вирішили через поле поїхати, але...", - йдеться в публікації.

У ДСНС повідомили, що через погодні умови та стан дорожнього покриття на автошляхах Одеси та області працює спецтехніка та комунальники.

Через ожеледицю на дорогах області за добу сталося сім ДТП. П'ятьох людей врятували, одна пасажирка загинула.

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