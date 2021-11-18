Вирішили принести себе в жертву: у Тернополі від голоду померла вся родина

Вирішили принести себе в жертву: у Тернополі від голоду померла вся родина

У квартирі покійних знайшли 13 тис. грн.

У Тернополі в квартирі знайшли мертвими 78-річну матір та її 50-річну доньку. Разом із покійними кілька тижнів жила і їхня 55-річна родичка, жінку знайшли ще живою, проте через виснаження вона померла у лікарні. Знайомі покійних кажуть, що жінки заморили себе голодом через секту.

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Про це повідомляють "Надзвичайні новини".

Мати та двоє її дочок ні з ким не спілкувались. 55-річна жінка працювала санітаркою у лікарні, але за кілька місяців до трагедії звільнилась з роботи. Сусіди спочатку не звертали уваги на те, що з квартири ніхто не виходить, проте їх насторожило те, що жінки навіть листів не забирали. Втім вони викликали поліцію та рятувальників лише тоді, коли почули сморід. У квартирі вони побачили два тіла та ще живу 55-річну жінку. Експертиза встановила, що жінки померли від голоду.

Анестезіолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги Роман Наконечний розповідає, що 55-річна жінка потрапила до них у тяжкому стані. Жінка важила лише 30 кілограмів. Лікарі 5 днів боролися за її життя, проте не змогли врятувати. Попередня причина смерті - виснаження.

Сусіди родини розповідають, що жінки померли від голоду не через бідність, а через секту, членами якої вони були.

"З їжі там не було нічого, лише пляшка олії стояла. Але в квартирі було 13 тис. грн на столі", - каже сусідка Марія Іванівна.

Жінка загадує, що до квартири покійних часто приходили жінки в довгих спідницях та білих хустках. Також звідти чули співи.

Марія Яриняк, яка добре знає родину покійних, розповіла, що жінки вступили у секту Мунтяна. Через це вони припинили спілкуватись із родичами і друзями, оскільки ті не поділяли їхнього захоплення. Рідні покійних це не заперечують, проте не коментують.

Сусіди впевнені, що жінки принесли себе в жертву. І до цього ретельно готувались. 55-річна жінка звільнилась з роботи, потім вони винесли з квартири всю їжу, зачинилися і чекали на смерть.

"Там знайшли 13 тисяч грн. Очевидно, вони думали помирати, але залишили ті гроші, щоб їх поховали. Це було конкретно сплановано, що вони мають віддати себе Богові. Ніхто їх не зачіпав, не бив, нічого. Це в їх свідомості заклалося те, що їм потрібно померти для Бога", – каже Марія Яриняк.

У поліції відкрили провадження за цим фактом. Знайомі родини сподіваються, що поліція покарає причетних до смерті людей.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронці виявили у квартирі на вулиці Братів Бойчуків жінку, яка проживала з мертвими матір'ю та сестрою приблизно 2-3 тижні.

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