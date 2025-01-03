Вирішили провести експеримент: у Запоріжжі отримали опіки обличчя двоє юнаків

Потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання лікарської допомоги.

У Хортицькому районі Запоріжжя двоє 11-річних хлопців, проводячи хімічний експеримент, отримали опіки обличчя.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

За інформацією правоохоронців, подія сталася на території гаражного кооперативу.

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"Діти вирішили провести хімічний експеримент після перегляду ролика в інтернеті. На території гаражного кооперативу неповнолітні змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка вибухнула у руках одного з хлопчиків. Обидва отримали хімічні опіки обличчя і були доставлені у лікарню", – йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що провели профілактичні бесіди з постраждалими дітьми та їхніми рідними.

Нагадаємо, 2 січня на вулиці Івана та Юрія Лип (колишня Гайдара) в Хаджибейському районі Одеси на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа. У квартирі загорілася пральна машина.

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