Вирішили сходити в наступ, а потім накивали п'ятками: ЗСУ "насипали" окупантам біля Спірного

Минулої доби вони спробували просунутися біля Спірного.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку минулої доби російські окупанти обстріляли із артилерії біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки.

"Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що окупанти отримали доступ до арсеналу 1868 артилерійської бази озброєння в Білорусі.

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