"Вирішили збити гроші": клієнтка "ПриватБанку" закрила рахунки та картки, але залишилася боржницею

У фінустанові пояснили, звідки заборгованість.

Клієнтка "ПриватБанку" закрила всі свої банківські картки, але в неї все одно лишилися борги.

Відповідну скаргу вона опублікувала на сайті Мінфіну.

Зі слів жінки, вона ще в грудні 2020 року закрила всі свої рахунки та картки у банку. Крім того, вона написала заяву до відділення фінустанови. Проте через рік їй зателефонували співробітники банку і повідомили, що вона має борг.

"На моє запитання, яким чином хтось міг навіть технічно списати гроші із закритих карт та рахунків, ніхто досі нічого зрозумілого не відповів. Наскільки це взагалі законно і як себе надалі убезпечити від такого? Від банку теж тиша. Під час довгострокових розмов зі співробітниками банку з'ясувалося, що банк за місяць до того, як повідомити мені про "борг", самі відправили запит на повернення коштів до Міжнародної Платіжної Системи як шахрайське зняття коштів, але не дочекавшись відповіді, так розумію, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис. грн. Вирішили збити з усіх боків. Креативно", - поскаржилася клієнтка банку.

Що сказали у "ПриватБанку"

Співробітники "Приватбанку" відреагували на повідомлення та відповіли, що запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше було вказано реквізити картки.

"Оскільки транзакція не була раніше завершена, була підтверджена - утворилася заборгованість. Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашена заборгованість, що виникла в результаті операції. У разі, якщо у вас залишилися додаткові питання - ласкаво просимо до приватних повідомлення", - йдеться у відповіді "ПриватБанку".

Новини України: у справі "Приватбанку" оголосили підозри трьом колишнім високопосадовцям

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області експрацівниці "ПриватБанку", яка привласнила кошти клієнтки банку, повідомлено про підозру. Встановлено, що зловмисниця заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тисяч гривень.

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