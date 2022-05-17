Вирішило звільнитися більше половини особового складу: військові РФ після перебування в Україні масово пишуть рапорти

Російські окупанти не хочуть вмирати в Україні, тож ті, кому пощастило звідси повернутися в РФ, пишуть рапорти на звільнення.
Їх намагаються переконати залишитися керівництво, зокрема бесіди проводить начальник штабу бригади.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, після численних втрат серед особового складу на території України військовослужбовці 24-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 55433, Шилово, Новосибірська область) масово відмовляються від участі у “спеціальній військовій операції” та пишуть рапорти на звільнення.
"Відомо, що у 641 окремому загоні спеціального призначення 24 ОБр ухвалили рішення звільнитися більше половини особового складу. Наразі у польовому таборі з ними проводить бесіди начальник штабу бригади з метою переконати", - розповів журналіст.
Нагадаємо, що у РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів. Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.
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