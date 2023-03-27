Вирішив накивати п'ятами?: митрополита Павла помітили у паспортному столі (відео)

За інформацією ЗМІ, митрополит Павло відвідав один із паспортних сервісних центрів у Києві.

Скандального намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополита Павла помітили під час процедури оформлення закордонного паспорта.

Відповідне відео опублікував "Главком".

За інформацією видання, митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська. Павло розгубився, побачивши, що його знімають, але вів себе спокійно і не нападав на людину, що проводила зйомку. Хоча раніше ієрарх потрапляв у скандали, адже агресивно себе вів по відношенню до журналістів.

"Закордонний паспорт", – сказала працівниця сервісного центру, яка проводила Павла.

Що цікаво, багато представників УПЦ МП відмовляються від біометричного закордонного паспорта, адже вважають, що він нібито містить "чіп антихриста". Який саме виробляв паспорт митрополит Павло – біометрику чи ні – невідомо.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

У неділю глава УПЦ МП митрополит Онуфрій звершив останню літургію в Києво-Печерській лаврі

Сьогодні представники УПЦ МП активно вивозили речі з Лаври – навіть столи, стільці і бойлери. Чи забиратимут вони унітази – поки невідомо.

Читайте також: