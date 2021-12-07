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"Вирішив пожити поза цивілізацією": під Луцьком чоловік взяв намет і зник

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"Вирішив пожити поза цивілізацією": під Луцьком чоловік взяв намет і зник

pixabay.com

Чоловік зник на тиждень.

Під Луцьком знайшли 36-річного чоловіка, який зник тиждень тому. Його виявили на дачі.

Про це повідомляє ZAXID.NET

Про зникнення 36-річного жителя Луцька стало відомо 29 листопада, а офіційно в розшук поліція його оголосила 3 грудня.

Своєму батькові перед зникненням він пояснив, що хоче спробувати пожити поза цивілізацію. Потім він взяв намет, пішов у невідомому напрямку і перестав виходити на зв'язок.

За тиждень 36-річного чоловіка знайшли живим і неушкодженим. Він повернувся на дачу в село Гаразджа під Луцьком.

Там його помітили сусіди, які й повідомили поліцію.

Нагадаємо, що Івано-Франківській області поліцейські та рятувальники розшукують 67-річного чоловіка, який зник тиждень тому. 

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