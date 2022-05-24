"Вирішив проявити себе на полі бою": бізнесмен, який придбав готель "Дніпро" за 1,1 млрд доларів, воює в ЗСУ

"Вирішив проявити себе на полі бою": бізнесмен, який придбав готель "Дніпро" за 1,1 млрд доларів, воює в ЗСУ

Олександр Кохановський "хрещений батько" українського кіберспорту і бізнесмен воює в лавах ЗСУ.

Нещодавно чоловік повернувся з передової і планує опанувати професію "снайпер".

Про це він розповів в інтерв'ю Аin.ua

Олександр Кохановський створив одну з найуспішніших і найвідоміших кіберорганізацій в Україні та поза її межами. Із початком повномасштабного вторгнення РФ він пішов воювати з росіянами.

"Ми спочатку пішли у добробат при ССО, потім працювали з поліцією, і уже наразі працюємо із ЗСУ. Щодо досвіду, так, у мене є базова, досить невелика підготовка, досвід стрільби з вогнепальної зброї. А мотивація була в першу чергу в тому, що це — моє місто, моя країна. Ніхто не може нав’язувати нам свої правила. Я хочу, аби ми жили з тим урядом, тою владою, яку обираємо ми самі, а не яку нам хочуть насадити шляхом війни", - говорить Олександр.

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За його словами, зараз його підрозділ перебуває на навчаннях. Військовослужбовці готуються опановувати важке озброєння та різну стрілецьку зброю.

"Зараз більшість із наших — стрілки, потім проходимемо навчання із важкою зброєю. Особисто я хочу “снайперити”, проходжу снайперську підготовку. У нас є дрони, супутникові телефони, вміємо наводити арту. Мабуть, можна сказати, що ми себе позиціонуємо як гурт розвідників", - розповідає Кохановський.

Він вже встиг повоювати під Ізюмом та у напрямку Барвінкового Харківської області.

"На “пєрєдку” постійно обстрілюють: якось вийшов з машини, бачу: просто над головою летить стовп, 6-метрова х*рня, ракета “Смерч”. Впала за 50 метрів, слава Богу, що потрапила в поле, і всі лишилися живі. Тут померти можна кожного дня. І потрібно просто прийняти цей усвідомлений ризик. Щодо умов: спимо по якихось хатах, їмо що дають. Іноді в штабі можна поїсти, іноді волонтери щось подвозять", - розповідає Олександр.

За його словами, досвід геймера допомагає йому працювати у команді.

"Це вміння слухати командира, і вміння самому командувати, вміння керувати людьми, швидкість реакції, комунікація — усе це мені зараз дуже допомагає. Це — великі плюси для кожного геймера, який вирішив проявити себе на полі бою", - говорить бізнесмен.

Нагадаємо, що Іван Мартинов, автор популярної фрази "це мєрзость", відомий інтернет-спільноті як "Чоткий паца з Рівного", воює проти російських окупантів на Донецькому напрямку. Він знищує росіян у складі окремої 68-ї єгерської бригади.

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