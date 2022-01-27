"Вирішив, що є героєм гри": психологиня прокоментувала зізнання нацгвардійця у вбивстві товаришів по службі у Дніпрі

"Вирішив, що є героєм гри": психологиня прокоментувала зізнання нацгвардійця у вбивстві товаришів по службі у Дніпрі

На думку психолога, хлопець ще не усвідомлює своїх дій.

Психологиня з Харкова Олена Калініченко прокоментувала поведінку Артемія Рябчука, коли він розповідав про те, як вбивав колег по службі.

Коментар психологині виклали в Мережі.

За словами Олени Калініченко, фраза "він примудрився втекти" супроводжується нервовою усмішкою. Це показує, що солдат ще не усвідомив своїх дій та сприймає все, як комп'ютерну гру, в якій почувається головним героєм.

Суб'єкт вирішив, що є героєм гри та має перейти на новий рівень. Діяв свідомо, встановлюючи логічні зв'язки – "я вбив її, щоб не повідомила".

На думку психологині, Артемій розглядав усіх, як перешкоду на шляху до своєї мети – втечі. Наприклад, жінку водія, яка погодилася його підвезти, він розглянув як помічницю на новому рівні гри, тому й залишив її живою.

Експертка вважає, що поки хлопець ще не усвідомив своїх дій.

Розстріл солдатів у Дінпрі: Артем Рябчук розповів, як убивав товаришів по службі

Нагадаємо, що у Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик розстріляв товаришів по службі. Серед загиблих є жінка – співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка – військовослужбовець НГУ.

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