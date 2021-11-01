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Транзит російського газу через Україну може впасти до нуля

Транзит російського газу через Україну може впасти до нуля

УНІАН

За останній місяць добові обсяги транзиту скоротилися на 34%.

Добовий транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему зменшився на 34% порівняно з 1 жовтня. Передбачається, що скоро обсяги можуть впасти до нуля.

Про це генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Попри гучні заяви, обсяг транзиту з РФ в ЄС постійно зменшується. З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб.м на добу. При цьому "Газпром" платить за транзитну потужність 109 млн куб.м. при таких обсягах транспортування "Газпром" недопоставить в ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м", — повідомив Сергій Макогон.

За його словами, з 1 листопада транзит через Україну вкотре зменшився на 57 млн за добу. До того ж, в коментарях до допису, оператор ГТС України припустив, що обсяги можуть впасти і до нуля. При цьому Макогон сказав: "може і завтра... вирішує "Газпром".

Варто зазначити, що раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", побудований в обхід України, не створить жодних додаткової цінностей і переваг для Європи.

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