Повиривала помідори та порізала суперницю: на Волині дружина влаштувала "розбірки" через чоловіка

Тепер жінка перебуватиме у в'язниці понад 5 років.

У Волинській області дружина приревнувала свого чоловіка до іншої та вирішила помститись суперниці. Вона покалічила потерпілу.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

З даними суду, в серпні 2022 року підозрювана прийшла до помешкання потерпілої та проштрикнула її ножем. На суді нападниця провину визнала. Вона зазначила, що дійсно вночі прийшла до помешкання жінки із ножем та почала зривати помідори на присадибній ділянці потерпілої. Таким чином вона хотіла помститись знайомій, бо приревнувала її до свого чоловіка. Коли потерпіла виганяла її з городу, нападниця почала копати жінку та вдарила її ножем у живіт.

На суді чоловік підозрюваної спростував, що у нього бути стосунки з потерпілою.

Суд визнав нападницю винною та засудив її до 5 років і 6 місяців позбавлення волі. Також ревнива дружина повинна заплатити потерпілій 48498 грн моральної та матеріальної компенсації.

Нагадаємо, у Тернополі в одному із салонів краси жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Вона звинуватила потерпілу в тому, що та переспала з її чоловіком.

Раніше у Тернопільській області чоловік познайомився у соцмережі з дівчиною, яка обіцяла йому інтимні фото. За це він сплатив 165 тис. грн. Проте світлин потерпілий так і не отримав, а тому звернувся до поліції.

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