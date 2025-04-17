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Вірмени України та українці організували турнір Ліги Професійного Самбо та присвятили його захисникам України Новини компаній
У Мукачеві пройшов благодійний турнір Ліги Професійного Самбо, присвячений воїнам Сил спеціальних операцій України. Захід зібрав спортсменів, волонтерів, військових та всіх, хто вболіває за майбутнє держави. Турнір став не лише видовищним спортивним змаганням, а й потужним жестом вдячності тим, хто щодня ризикує життям заради свободи.
Організатором події виступив фонд «Армерія» за підтримки його голови Армена Саргсяна — президента Закарпатської федерації ЛПС та сама Ліга Професійного самбо.
Ліга Професійного Самбо нещодавно підписала меморандуму з Силами спеціальних операцій ЗСУ.
— Ми підписали меморандум із ССО, — зазначає Армен Саргсян. — Ми хочемо, щоб український народ знав про всі підрозділи, які захищають Україну та беруть участь у найгарячіших боях. Спорт потрібно розвивати навіть під час війни, тому що це зміцнює дух нації. Це допомагає людям об’єднатися і показати силу на іншому полі бою.
Турнір у Мукачеві став символом єдності. Спортсмени з різних регіонів країни вийшли на татамі не просто заради перемоги, а з розумінням, що їхній виступ — це акт поваги до воїнів. У залі були й представники різних національностей, які сьогодні стоять пліч-о-пліч за Україну. Серед них — і вірмени України, які з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагають армії: воюють, волонтерять, організовують збори й підтримують бойовий дух громади. На турнірі були присутні вірменськи організації та військові, які боронять країну.
— Ми плануємо ще низку турнірів, присвячених нашим захисникам, — додає Саргсян. — Хочемо, щоб військові відчули, що ми їх цінуємо не лише донатами. Через такі змагання воїни й їхні родини можуть хоч трохи відволіктись від жахів війни, перепочити морально, побути разом.
У межах турніру було проведено благодійний аукціон. На ньому розіграли цінні лоти — від спортивних трофеїв до символічних подарунків від військових. Аукціон дозволив повністю закрити нагальні потреби двох бойових підрозділів: 8-го окремого полку ССО та легендарного підрозділу Sky Lords, який тримає оборону на Харківському напрямку. Завдяки зібраним коштам воїни отримають необхідне спорядження, засоби зв’язку, оптику та медичне забезпечення — усе, що рятує життя і дозволяє бити ворога точніше.
Такі ініціативи — це більше, ніж спорт. Це — синергія фронту й тилу. Це приклад того, як громадянське суспільство об’єднується навколо армії, як через змагання та взаємну підтримку ми будуємо нову, сильну Україну. Турнір у Мукачеві ще раз показав: дух перемоги народжується там, де є вдячність, єдність і дія