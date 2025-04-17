Вірмени України та українці організували турнір Ліги Професійного Самбо та присвятили його захисникам України

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Організатором події виступив фонд «Армерія» за підтримки його голови Армена Саргсяна — президента Закарпатської федерації ЛПС та сама Ліга Професійного самбо.

Ліга Професійного Самбо нещодавно підписала меморандуму з Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Голова фонду «Армерія» та Президент Закарпатської федерації ЛПС Армен Саргсян

— Ми підписали меморандум із ССО, — зазначає Армен Саргсян. — Ми хочемо, щоб український народ знав про всі підрозділи, які захищають Україну та беруть участь у найгарячіших боях. Спорт потрібно розвивати навіть під час війни, тому що це зміцнює дух нації. Це допомагає людям об’єднатися і показати силу на іншому полі бою.

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Турнір у Мукачеві став символом єдності. Спортсмени з різних регіонів країни вийшли на татамі не просто заради перемоги, а з розумінням, що їхній виступ — це акт поваги до воїнів. У залі були й представники різних національностей, які сьогодні стоять пліч-о-пліч за Україну. Серед них — і вірмени України, які з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагають армії: воюють, волонтерять, організовують збори й підтримують бойовий дух громади. На турнірі були присутні вірменськи організації та військові, які боронять країну.

— Ми плануємо ще низку турнірів, присвячених нашим захисникам, — додає Саргсян. — Хочемо, щоб військові відчули, що ми їх цінуємо не лише донатами. Через такі змагання воїни й їхні родини можуть хоч трохи відволіктись від жахів війни, перепочити морально, побути разом.

У межах турніру було проведено благодійний аукціон. На ньому розіграли цінні лоти — від спортивних трофеїв до символічних подарунків від військових. Аукціон дозволив повністю закрити нагальні потреби двох бойових підрозділів: 8-го окремого полку ССО та легендарного підрозділу Sky Lords, який тримає оборону на Харківському напрямку. Завдяки зібраним коштам воїни отримають необхідне спорядження, засоби зв’язку, оптику та медичне забезпечення — усе, що рятує життя і дозволяє бити ворога точніше.

Такі ініціативи — це більше, ніж спорт. Це — синергія фронту й тилу. Це приклад того, як громадянське суспільство об’єднується навколо армії, як через змагання та взаємну підтримку ми будуємо нову, сильну Україну. Турнір у Мукачеві ще раз показав: дух перемоги народжується там, де є вдячність, єдність і дія