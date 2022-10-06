Вірно та самовіддано служила: на Буковині поховали 22-річну патрульну Таїсію Татарин

На Буковині попрощалися з патрульною, яка під час затримання чоловіка отримала смертельне вогнепальне поранення.

Сьогодні, 6 жовтня, на Буковині поховали 22-річну патрульну Таїсію Татарин. Три дні тому дівчина отримала смертельне вогнепальне поранення під час виконання службового завдання.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації.

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Патрульна разом з колегою приїхали на виклик про розбещення неповнолітніх, коли виявилося, що підозрюваний мав із собою зброю. Чоловік чинив опір та здійснив постріл в правоохоронцю.

Прощалися з поліцейською у її рідному селі Розтоки, що на Вижниччині.

“Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу”, — написали на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації.

Відомо, що Таїсія вступила до лав патрульної поліції в серпні 2020.

Що відомо про вбивство патрульної

3 жовтня патрульні поліцейські виїхали на виклик. Копів викликала жінка, яка помітила біля школи чоловіка, що показував статеві органи учням. Коли правоохоронці знайшли підозрюваного, той відкрив вогонь. Внаслідок чого одна людина загинула, ще один патрульний отримав поранення.

Згодом нападника знайшли. Та під час затримання він знову відкрив вогонь. Після цього правоохоронці поранили чоловіка, який згодом помер.

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