Виробляли обладнання для ОПК РФ: в Україні арештували підприємства родини міністра оборони часів Януковича

У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини міністра оборони України часів Януковича Павла Лебедєва, якого оголошено у розшук за державну зраду.

Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.

Про це повідомляє у Telegram Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр.). Вони займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів, та корпоративні права 22 суб'єктів господарювання.

Зазначається, що Павло Лебедєв - колишній український політик російського походження, член "Партії регіонів" (від жовтня 2007), був міністром оборони України від 24 грудня 2012 до 27 лютого 2014 р. 24 червня 2020 р. Генпрокуратура повідомила, що колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу та двом ексміністрам оборони України Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

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За даними слідства, колишній президент за співучасті з двома колишніми міністрами оборони упродовж 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у розформуванні окремих військових частин та підрозділів, зміні їхнього місця дислокації. Такі дії вчинялися, зокрема на території Криму, що в подальшому призвело до анексії півострова, наголосили в Офісі генпрокурора.

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