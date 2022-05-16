Виробляли оборонну продукцію для держави-агресорки: на Дніпропетровщині заблокували активи підприємства

Виробляли оборонну продукцію для держави-агресорки: на Дніпропетровщині заблокували активи підприємства

Під час обшуків на підприємстві вилучили офіційну та чорнову фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки, виготовлену продукцію.

Підприємство на Дніпропетровщині, власником якого є російська оборонна корпорація, здійснювало виробництво продукції зі спеціального сплаву для використання в оборонній сфері.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - зазначили в Офісі.

Виготовлена продукція компанії великими партіями надходила до країни-агресора та використовувалася у авіаційній, ракетній та інших військових галузях.

Також в межах кримінального провадження заблоковано виведення всіх грошових активів підприємства до РФ, накладено арешти на вилучене майно та активи на десятки мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює управління СБУ у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, жительці Закарпаття оголосили підозру за участь в ефірах пропагандистів РФ.

Читайте також: