Виробництво снарядів, формула миру та продовольча безпека: головне зі звернення Зеленського

Україна продовжує працювати з партнерами на всіх рівнях. Зокрема, йдеться про формулу миру та експорт зерна.

Про це Володимир Зеленський сказав у традиційному відеозверненні, 11 серпня, повідомляє Офіс Президента.

"МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам! Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо. СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці", – зауважив він.

Крім того, було проведено РНБО щодо "військкомів", попереду засідання щодо ВЛК.

Українська формула миру

Сьогодні, 11 серпня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, профільні заступники керівника ОП Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів в напрямку Формули миру.

"Заради того, щоб країни долучались. Я говорив із Президентом Замбії. Двосторонні відносини, Формула миру. Ще одна держава Глобального Півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо", – акцентував Зеленський.

Експорт зерна

Як відзначив лідер, він провів окрему нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою, керівником СБУ Василем Малюком та міністерством інфраструктури щодо альтернатив в питанні експорту зерна транзитним коридором.

"Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", – запевнив президент.

Ситуація на фронті

Зеленський наголосив: до кожного напрямку прикута щоденна увага. Кинуті усі можливі зусилля, здійснюється підтримка та посилення наших військ.

"Я дякую всім, хто воює заради України! Усім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах! Дякую всім, хто працює на державу!", – підсумував він.

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