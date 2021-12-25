Виробництво Bayraktar в Україні та аварія з мігрантами в Греції. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В Україні запустили виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, про що повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Читати далі –>
- У Тернополі оголосили про цілодобову охорону пам'ятника Степану Бандері. Відповідне рішення місцева влада ухвалила після двох інцидентів зі спаплюженням постаменту. Читати далі –>
- У Греції щонайменше 13 людей загинули внаслідок перекидання в Егейському морі третього за три дні човна з мігрантами. Читати далі –>
- У Франції зафіксували 94 124 нові випадки захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії. Читати далі –>
- На півдні Франції зоопарк Trois Vallées у Монредон-Лабессоньє тимчасово закрили після втечі з вольєра зграї з дев'яти вовків. Читати далі –>