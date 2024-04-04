Виробництво дронів та ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Український лідер провів Ставку, передовсім щодо виробництва та постачання дронів та РЕБ на цей рік. Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно: жодних пустих слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрямок. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив по ракетній програмі, як по дронах і РЕБ, – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну і зростаючу ракетну опору наших дій", – зауважив він.

Також на Ставці був ще один детальний звіт – головнокомандувача ЗСУ щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз.

"Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного – це стійкість усієї нашої України", – резюмував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський відреагував на масований удар дронів по Харкову.

Читайте також: