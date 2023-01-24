Виробництво електроенергії збільшилось: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

В Україні станом на ранок вівторка, 24 січня, споживання електроенергії - на рівні понеділка. Виробництво електрики незначно збільшилось. Втім, дефіцит потужності залишається суттєвий.

Про ситуацію в енергосистемі повідомили в НЕК "Укренерго".

У компанії наголошують, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

"Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" поясняюють, що причина дефіциту в російських ракетних та дронових атаках, які пошкодили електростанції та високовольтну мережа. Зокрема, лише остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.

Крім того, у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що у робочі дні відключення електрики в столиці тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, у вихідні - 4 години 29 хвилин.

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