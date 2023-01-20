Виробництво електроенергії зросло, але дефіцит все ще суттєвий -"Укренерго"

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Споживання електроенергії 20 січня прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання.

Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Зазначається, що зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС.

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше, ніж ¾ споживання", - зазначили в "Укренерго".

Там нагадують, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Нагадаємо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 дронових ударів. Головна ціль РФ - енергетичні інфраструктурні об'єкти, аби залишити українців взимку без світла, води та опалення.

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