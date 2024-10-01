Виробництво зброї в країні зросло втричі, а кожний другий боєприпас є українським — Шмигаль

Прем'єр-міністр запевнив, що 2023 року виробництво зброї в Україні зросло втричі.
Станом на 1 жовтня 2024 року кожен другий боєприпас у зоні бойових дій є українським.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це під час засідання уряду.
"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів", — сказав Шмигаль 1 жовтня.
Прем'єр також зазначив, що триває реалізація вітчизняної ракетної програми, а також країна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.
"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії — це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", — заявив він.
Нагадаємо, у Росії зменшилася перевага у снарядах на фронті. Раніше стало відомо про актуальне співвідношення.
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