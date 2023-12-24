"Виробники працюють величезними темпами": Умєров про закупівлю дронів для ЗСУ

У Міноборони вже сформували потреби у безпілотниках на наступний рік.

Про це в інтерв'ю "Суспільне" повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"2024 року закупівлею всього повинно займатися Міноборони. Але гроші перевели в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), яка підпорядковуються Міністерству цифрової трансформації. Ми в цьому році, сподіваємося, це зобов’язання переведемо до Міністерства оборони. Але щоб не зупиняти, оскільки ми працюємо на спільну ціль, ДССЗЗІ робила замовлення напряму у виробників. Виробники почали працювати останні місяці величезними темпами, тому що перекидання цих грошей, їхнє отримання, використання припало на останні місяці. Зараз продовжимо це на перший квартал. Але я вже поставив завдання нашим колегам знайти кошти для того, щоб збільшити це в декілька разів", - сказав він.

Міністр також не виключив, що з 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить, можливо, навіть усі 50 тисяч.

"Набагато більше. Гроші тільки нещодавно були перераховані і вже починаємо працювати. Тобто є, наприклад, 200+ типів дронів, є декількасот виробників — до цього часу більшість цих виробників не працювала в такій кількості і ми почали це тестувати. Іноді дивимося політики, як це робити, дивимося, як доктринально вирішити питання застосування. Є дрони, які як FPV, є бомбери, є морські дрони — їх сотні", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня заявив, що Україна 2024 року виготовить мільйон дронів для Сил оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські компанії зможуть наступного року виготовити мільйон безпілотників для потреб українського війська.

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