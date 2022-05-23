Вірогідність ракетних ударів підвищується: з Севастополя йде один з новітніх кораблів Чорноморського флоту

Вірогідність ракетних ударів підвищується: з Севастополя йде один з новітніх кораблів Чорноморського флоту

На Одещині ситуація стабільна і контрольована.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України на вечір 22 травня 2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює своїй позиції, намагаючись провести повітряну розвідку.

За сталою традицією безпілотник-розвідник типу «Орлан-10», піднятий над Херсонщиною, влучною роботою наших підрозділів «заземлений» в розрахунок безповоротних втрат ворожих сил.

Всього за результатами дій українських ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив понад 55 росіян та кілька одиниць броньованої техніки. Остаточна кількість уточнюється.

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На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується.

Нагадаємо, Російська Федерація кинула на взяття Луганщини усю живу силу та військову техніку. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони області та знищують населені пункти із землею.

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