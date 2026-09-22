"Вірогідність дуже велика": росіяни можуть зайти до великого міста вже взимку

Російські окупанти / © Associated Press

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Російські окупаційні війська можуть увійти до Запоріжжя вже взимку цього року. Йдеться про проникнення в місто поодиноких піхотних груп противника.

Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов на YouTube-каналі «Реальний фронт».

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Проте, за словами «Перуна», йдеться про проникнення у місто поодиноких піхотних груп противника.

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На думку Дмитра Філатова, ймовірність реалізації такого сценарію наразі оцінюється як дуже висока.

Військовослужбовець наголосив, що ворог розглядає варіанти просування та спроб заклинювання в міську забудову за допомогою малих піхотних груп.

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