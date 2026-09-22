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"Вірогідність дуже велика": росіяни можуть зайти до великого міста вже взимку
Командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов оцінив високу ймовірність проникнення ворожих піхотних груп до Запоріжжя вже цієї зими.
Російські окупаційні війська можуть увійти до Запоріжжя вже взимку цього року. Йдеться про проникнення в місто поодиноких піхотних груп противника.
Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов на YouTube-каналі «Реальний фронт».
Проте, за словами «Перуна», йдеться про проникнення у місто поодиноких піхотних груп противника.
На думку Дмитра Філатова, ймовірність реалізації такого сценарію наразі оцінюється як дуже висока.
Військовослужбовець наголосив, що ворог розглядає варіанти просування та спроб заклинювання в міську забудову за допомогою малих піхотних груп.
Раніше ми писали про те, що кремлівський диктатор Путін тепер іде на найбільший ризик у своєму житті.