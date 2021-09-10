Вирок у справі збитого над Донбасом “Боїнга”: Венедіктова назвала три можливі дати

Вирок у справі збитого над Донбасом “Боїнга”: Венедіктова назвала три можливі дати

Суд у Нідерландах завершить слухання справи про авіактастрофу рейсу MH17 до кінця 2022 року.

До кінця 2022 року Окружний суд в Гаазі (Нідерланди), де слухається справа про катастрофу лайнера Boeing-777 рейсу MH17, збитого проросійськими бойовиками в небі над Донбасом, оголосить свій вердикт.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, яка була присутньою на судових засіданнях, в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, у листопаді цього року прокурори в Гаазі розпочнуть оголошувати свою заключну промову у справі про збитий у 2014 році пасажирський літак "Малайзійських авіаліній".

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“Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути вересень 2022 року або листопад чи грудень того ж року", - повідомила Венедіктова.

Як стало відомо під час судових слухань, у березні 2022 року у захисту буде місяць на виступи, після чого в публічній частині процесу зроблять перерву. На початку літа 2022 року розпочнуться фінальні слухання.

Раніше повідомлялося, що головуючий суддя Гендрік Стейнхейс визначив датою оголошення вироку 22 вересня 2022 року, резервні дні - 17 листопада та 15 грудня.

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перебувала з робочою поїздкою у Гаазі у межах розслідування справи про збитий проросійськими бойовиками літак рейсу МН17.

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