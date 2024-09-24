Вирощував коноплі для риболовлі: на Житомирщині затримали 68-річного чоловіка

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

На Житомирщині 68-річний місцевий житель вирощував коноплі для власних потреб та використовував їх як прикорм на риболовлі.

Про це інформує Житомирське районне управління поліції.

Правоохоронці, 21 вересня, на його присадибній ділянці провели санкціонований обшук. У результаті виявили 531 рослину конопель. Деякі з них сягали людського зросту.

На Житомирщині 68-річний місцевий житель вирощував коноплі для власних потреб

Затриманий підтвердив, що "зілля" належить йому.

Правоохоронці вилучили рослини та направили їх для проведення експертного дослідження.

На Житомирщині 68-річний місцевий житель вирощував коноплі для власних потреб

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Ужгорода затримала чоловіка, який кинув гранату з балкона третього поверху. Внаслідок вибуху один із перехожих отримав контузію.

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