Виростила пів міста: в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитсадка з чоловіком

Подробиці загибелі подружжя Осипенків наразі невідомі.
В Ірпені окупанти вбили завідувачку дитячого садка "Віночок", яка виростила пів міста, та її чоловіка.
Про це повідомили у Facebook-спільноті "Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".
"Старожили Ірпеня знають Ларису Осипенко, яка багато років була завідувачкою дитячого садка на вул. Київська. Пів Ірпеня виросли у цьому садочку. Вчора ці скоти вбили тьотю Ларису та її чоловіка Вадима", – йдеться у публікації.
Подробиці загибелі подружжя Осипенків наразі невідомі.
Нагадаємо, у Київській області станом на 26 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Читайте також: