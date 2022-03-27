Виростила пів міста: в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитсадка з чоловіком

Виростила пів міста: в Ірпені окупанти вбили завідувачку дитсадка з чоловіком

Подробиці загибелі подружжя Осипенків наразі невідомі.

В Ірпені окупанти вбили завідувачку дитячого садка "Віночок", яка виростила пів міста, та її чоловіка.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".

"Старожили Ірпеня знають Ларису Осипенко, яка багато років була завідувачкою дитячого садка на вул. Київська. Пів Ірпеня виросли у цьому садочку. Вчора ці скоти вбили тьотю Ларису та її чоловіка Вадима", – йдеться у публікації.

Подробиці загибелі подружжя Осипенків наразі невідомі.

Нагадаємо, у Київській області станом на 26 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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